Събитието, част от тържествата по повод 25-ата годишнина на Международния майсторски клас на Райна Кабаиванска, инициирани от д-р Георги Текев, изпълнителен директор на НБУ и създател на проекта, събра на едно място приятели, партньори и възпитаници на класа, включително ученици от юбилейния XXV Майсторски клас в Нов български университет.

Събитието премина в изключително вълнуваща и топла атмосфера, в присъствието на Райна Кабаиванска: "Не очаквах, че ще ми направите такъв празник с тази прожекция," сподели тя, видимо трогната от оказаната чест.

Филмът, с автор Петър Барбалов и продуцент д-р Георги Текев, проследява последните 25 години от творческия път на примата, разкривайки не само нейните триумфи на световната сцена, но и отдадеността ѝ като педагог. Лентата включва впечатляващи архивни кадри с легендарни имена като Мария Калас и Лучано Павароти, както и свидетелства на изтъкнати фигури от световната оперна сцена. Специален акцент е поставен върху Международния майсторски клас с НБУ, който вече четвърт век формира новото поколение оперни таланти. Сред учениците, които участват във филма, са имена като Александрина Михайлова, Андреа Каре, Витория Йео, Мария Агреста, София Соловий и други певци с изяви на световната оперна сцена.

След прожекцията Райна Кабаиванска беше удостоена с престижната награда "Златна ябълка за вечна Ева" на списание „Ева“. Статуетката беше връчена от главния редактор на списанието Теодора Николова, която подчерта, че "няма друга жена, която да заслужава повече тази награда от Райна Кабаиванска".

Заместник-ректорът по учебна дейност на НБУ, доц. д-р Кристиян Постаджиян, подчерта огромното значение на Майсторския клас за Нов български университет и го нарече „една от най-ярките емблеми на университета“. "Благодаря ви, г-жо Кабаиванска за това вълнение и вдъхновение. За всички в НБУ е особена чест да бъдем част от нещо толкова значимо и голямо," каза доц. Постаджиян.

„По традиция, вече 25 години, академичната година на НБУ се открива с тържествен галаконцерт на Майсторския клас на Райна Кабаиванска. Това носи огромни емоция, наслада, въодушевление и вдъхновение, че предстои поредната академична година, в която ние смело ще вървим напред", сподели още доц. Постаджиян.

Заместник-ректорът на НБУ разказа и любопитна история, че преди 80 години, като дете, Райна Кабаиванска е свирила на акордеон на сцената на същото кино "Влайкова".

На събитието присъстваха и нейните ученици от 25-ия майсторски клас, за които тя сподели: "Това са моите нови ученици. Всички са обещаващи и талантливи."

Участниците в юбилейния XXV Майсторски клас ще се представят на празничен галаконцерт в Софийската опера и балет на 19 септември. След финала му, Райна Кабаиванска ще обяви кои са новите стипендианти на Фонд Райна Кабаиванска в НБУ.

Премиерата в кино „Влайкова“ уважиха посланикът на Италия Н. Пр. Марчело Апичела, ректорът на НБУ проф. Пламен Дойнов, директорът на Софийската опера и балет акад. Пламен Карталов, директорът на Софийската филхармония Найден Тодоров, Владимир Николов, оперативен президент на Фантастико груп - основен партньор на Майсторския клас, приятели на Кабаиванска и на оперното изкуство.

Филмът „КАБАИВАНСКА: СЕЗОН XXI ВЕК" ще има следващи прожекции в кино "Влайкова" на 18 и 29 септември, както и в кино "Люмиер" на 8 октомври.

Редактор: Боряна Димитрова