Темите и гостите в предаването в петък по NOVA
Защо Елена Атанасова се зае с възстановяването на църква в Суходол?
Коментар на първите битки и стратегии в „Игри на волята“ с Мартин и Раду.
В „Пътят на красотата с Ина“ Нети представя метода на Вим Хоф или баня в ледени води.
На живо от морето: Деси Жаблянова в търсене на розовото фламинго.
Повече за предаването може да намерите във Facebook страницата на "На кафе".
Гледайте "На кафе" в петък от 9.30 ч. по NOVA.Редактор: Боряна Димитрова
Последвайте ни