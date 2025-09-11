В петък в "Денят на живо с Наделина Анева" ще видите:

За доверието и недоверието в българските и европейските институции – заявките на Урсула фон дер Лайен в годишната и реч– гост евродепутатът Кристиан Вигенин.

И още: петият вот на недоверие – очакванията на опозицията и реакцията на управляващите. Кой печели? – анализ на политолога Цветанка Андреева.

Не пропускайте „Денят на живо с Наделина Анева“, след новините в 17 часа.

Редактор: Дарина Методиева