Ако тенденцията на засушаване продължи и държавата не вземе никакви мерки, цяла България остава без вода след 10-15 години. Прогнозите на експертите.

Аз съм българче! Алфредо Торес за любовта към втората си родина, за трудния път към успеха и тежките моменти в живота. А как се запали по риболова – в рубриката „Предизвиквам те…“ с Деси Жаблянова.

