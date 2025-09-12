В последния епизод на шоуто “Сделка или не” участие взе Цветелена Трифонова от Пловдив.

Цветелена стартира играта с кутия номер 23, но след няколко хода, изпълнени с напрежение и емоции, реши да я размени с номер 3. Цвети отказа не една, а цели четири сериозни оферти – 3500 лв., 4000 лв., отново 4000 лв., а след това и 2300 лв., вярвайки, че в нейната кутия се крие по-голяма сума. След като отвори кутията с която излезе, номер 23 и откри в нея едва 1000 лв., тя разбра, че размяната е била добро решение. И точно когато напрежението стигна връхната си точка, с останали две неразкрити кутии с 5000 лв. и 15 000 лв., Банкерът направи неустоимо предложение от 9000 лв. Цветелена прие офертата, а когато разкри своята кутия, стана ясно, че е направила отлична сделка, защото в нея откри 5000 лв. След вълнуваща игра и важен избор в точния момент, Цветелена си тръгна с печалба от 9000 лв., заслужена награда за нейната смела игра.

Кой ще е късметлията, чието име ще изтегли компютъра днес и как ще се развие неговата игра - гледайте “Сделка или не” тази вечер от 18:00 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова