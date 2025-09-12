-
Георгиеви срещу Болярски в "Семейни войни"
Заслужена награда в "Сделка или не"
„Пресечна точка”: За кампанията за еврото и за убийството на Чарли Кърк в САЩ
Лечители и Феномени влизат в сблъсък за спасение в “Игри на волята”
„На кафе“: Раду и Мартин с първи коментари за новите битки и стратегии в „Игри на волята“
„(Без)опасно за децата“ в „Темата на NOVA“
Среща с един човек, който буквално взриви социалните мрежи през последните месеци – кмета на Вакарел
В навечерието на 15 септември обикновено разсъждаваме за учениците, за образованието, за бъдещето и търсим вдъхновяващи примери. Именно затова решихме да ви срещнем с Юлиян.
Той определя себе си като образован, различен и понякога заради четенето – дори като малко „скучен”. Ние обаче го намираме за вдъхновяващ. Дори толкова вдъхновяващ, че ще ви се стори нереален… Юлиян има стотици награди за поезия и есета, но не е взел лично нито една, заради липсата на средства за пътуване. Той няма отсъствия и го наричат човекът-клас, защото често е единствен в час.
Гледайте епизода на "Ничия земя" тази събота от 18.00 ч. по NOVA.
