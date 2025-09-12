Нова червена линия. Европа на кръстопът. Какво следва след руските дронове над Полша? Посланик Мачей Шимански.

Разговор за живота отвъд медицината. Как се раждат бъдещите поколения? Директорът на „Шейново“ – д-р Румен Велев.

Една избраница на съдбата на 71. Несломимата Мария Статулова.

Кралят на балканските ритми - Горан Брегович.

Темите и гостите в предаването тази неделя от 7.30 до 11.00 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова