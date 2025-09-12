-
„Пресечна точка”: За вота на недоверие и делото "Дебора"
"На кафе" с водещата на "Диви и красиви" Маги Томова и Криско
Капитанските сблъсъци в “Игри на волята” 7 започват тази вечер
Мартин и Раду – на кое от племената симпатизират и имат ли вече фаворити в новия сезон на „Игри на волята“?
„Ничия земя“: С книги и домати
Георгиеви срещу Болярски в "Семейни войни"
Темите и гостите в предаването в събота от 7.30 ч. по NOVA
Нова червена линия. Европа на кръстопът. Какво следва след руските дронове над Полша? Посланик Мачей Шимански.
Разговор за живота отвъд медицината. Как се раждат бъдещите поколения? Директорът на „Шейново“ – д-р Румен Велев.
Една избраница на съдбата на 71. Несломимата Мария Статулова.
Кралят на балканските ритми - Горан Брегович.
Темите и гостите в предаването тази неделя от 7.30 до 11.00 ч. по NOVA.
Редактор: Боряна Димитрова
