Темите и гостите в предаването в събота от 7.30 ч. по NOVA

Нова червена линия. Европа на кръстопът. Какво следва след руските дронове над Полша? Посланик Мачей Шимански.

Разговор за живота отвъд медицината. Как се раждат бъдещите поколения? Директорът на „Шейново“ – д-р Румен Велев.

Една избраница на съдбата на 71. Несломимата Мария Статулова.

Кралят на балканските ритми -  Горан Брегович.

Темите и гостите в предаването тази неделя от 7.30 до 11.00 ч. по NOVA.

 

Редактор: Боряна Димитрова

Последвайте ни