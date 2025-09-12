Утре е големият финал на Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour 2025. По-рано днес, Мари-Никол, водещата на The Voice Radio & TV и официално лице на турнето покани всички почитатели да станат част от грандиозния концерт — една вечер, изпълнена с музикална магия, незабравими емоции и заряд, какъвто само Happy Energy Tour може да създаде.

„Здравейте, намирам се на паркинга на „Арена София“, където утре, на 13 септември ще се проведе грандиозния финал от лятното ни турне Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour 2025. Тази година е специална за нас, защото празнуваме нашата 15 годишнина и сме подготвили нещо грандиозно. Още от 11 ч. стартираме с активностите, от 13 ч. ще има мини-концерт на Атанас Колев, а от 17 ч. на сцената ще се качат любимите ви български изпълнители, сред които Криско, Дара Екимова, Торино и Пашата и още много от родните звезди", сподели водещата на Morning Voice по радио The Voice.

NOVA е медиен партньор на събитието.

