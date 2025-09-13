-
Първи участник се сбогува с “Игри на волята” тази вечер
Специално за „Събуди се“: среща със здравния министър Силви Кирилов
"Съдебен спор" между брат и сестра заради гости в дома им
Фестивалът „Поморие и приятели“ събира музиканти, художници и филмови творци
„Събуди се“: Какво следва след руските дронове над Полша?
„Пресечна точка”: За вота на недоверие и делото "Дебора"
Темите и гостите в предаването в неделя от 16.30 ч.
Вот на недоверие след вот на недоверие. Има ли политическа криза или в държавата всичко е спокойно? Председателят на СДС Румен Христов и председателят на ДСБ Атанас Атанасов.
Кметът на Варна остава в ареста. Между редовете на една съдебна сага с елементи на трилър.
Неговата мисия е доброто. Павел Андреев в „Историите на Мария Йотова“.
Той пее за любовта, а тя я изживява с него. Орлин Горанов и Валя Горанова.
Не пропускайте публицистичното шоу "На фокус с Лора Крумова" тази неделя от 16:30 ч. по NOVA.
Редактор: Боряна Димитрова
