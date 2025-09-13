-
Първи участник се сбогува с “Игри на волята” тази вечер
В "На Фокус с Лора Крумова" на 14 септември очаквайте
"Съдебен спор" между брат и сестра заради гости в дома им
Фестивалът „Поморие и приятели“ събира музиканти, художници и филмови творци
„Събуди се“: Какво следва след руските дронове над Полша?
„Пресечна точка”: За вота на недоверие и делото "Дебора"
Темите и гостите в предването в неделя от 7.30 ч.
Специално за „Събуди се“: среща със здравния министър Силви Кирилов
Човекът зад реформите в една система с хроничен недостиг на кадри. Специално: здравният министър Силви Кирилов.
Той е съветник на президента. Има ли война между институциите? Димитър Стоянов.
Славата е олтар. Животът – разпятие. Анелия пред Мариян Станков – Мон Дьо.
Темите и гостите в предаването тази неделя от 7.30 до 11.00 ч. по NOVA.Редактор: Боряна Димитрова
