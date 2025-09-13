Тази вечер пространството през зала „Арена 8888 София“ ще се превърне в най-голямата музикална сцена на България.

Създадено през 2010 година, турнето обединява любими певци и нови таланти, подкрепя българската музика и е символ на лятното музикално настроение.

NOVA е медиен партньор на събитието.

Редактор: Боряна Димитрова