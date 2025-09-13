-
Горан Брегович обещава на българската публика един истински забавен концерт
Големият финал на Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour 2025
Вълнуваща премиера на документалния филм „КАБАИВАНСКА: СЕЗОН XXI ВЕК“
Тита е сред звездите на Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour 2025 в Севлиево
Фондация „Четири лапи“ България отбеляза своя 25 рожден ден в Парка за танцуващи мечки в Белица
Райна Кабаиванска с юбилеен майсторски клас
След 6 града, десетки хиляди почитатели и най-обичаните изпълнители на българската музика време е за грандиозния финал на турнето тази вечер
Тази вечер пространството през зала „Арена 8888 София“ ще се превърне в най-голямата музикална сцена на България.
Създадено през 2010 година, турнето обединява любими певци и нови таланти, подкрепя българската музика и е символ на лятното музикално настроение.
NOVA е медиен партньор на събитието.
