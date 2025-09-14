Кога българите ще влязат в клуба на богатите? Има ли как да ни предложат работа без постоянно да пращаме CV-та? И как да изберем къде в България да живеем? Всичко това, но и още много ще обсъдим с Андрей Арнаудов.

„Статистиката си е статистика. Хората се прибират в България. Демографският тренд се обръща. Създаваме новия сайт на Bulgaria Wants You с мотото „Твоето място е тук от 681 г.“, за да подпомогнем този процес. Тези, които са тук, да намерят причини да останат. А тези, които са далеч от родината, да имат пряк контакт с работодателите и институциите“, разказва Андрей и пояснява, че работа има „като за целия китайски народ“. „Най-много работа има в София, Варна, Бургас, Пловдив и Стара Загора, но и в по-малките градове има работа. Защото там пък има много по-малко хора, които искат да живеят. Всички търсят възможности в големите градове. Целта ни с новия ни сайт, за който отделихме много време, е да покажем на всички, които ни гледат, независимо къде живеят и каква професия имат (без значение дали са ядрени физици или зидаро-мазачи), че точно за една минута през своя email, google или facebook ще могат да качат автобиографията си, ще получават цялата информация, която има от компаниите и институциите на нашата платформа за това какви възможности за работа има. Регистрацията е безплатна. Отне ни година да разработим сайта и да има той нова и модерна апликация. Компаниите и институциите, които са качили обяви, ще получават вашите профили и ще могат да се свързват с вас. Хората ще могат да си чатят лично с тези от компаниите и да влизат в контакт с тях. Искаме да развием сайта по подобие на LinkedIn. Нашата цел в е следващите месеци, десетки, ако не и стотици хиляди българи и всички, които търсят кариерни възможности, да качат своите биографии, за да може да забързаме този процес, който тече през последните две-три години.“

В сайта на Bulgaria Wants You има отделна секция, която показва как вървят наемите в страната, как върви средната заплата. Например, най-ниските наеми са в Ловеч и в Кърджали. Най-високите са в София. Най-ниската средна заплата е в Смолян и Видин, а най-висока в София.

„Опитваме се да даваме много информация за страната. Освен че има видеа на компаниите и запознаваме хората с тях, се опитваме да даваме подробна информация за начина на живот в страната. Секцията „Живот“ все повече се надгражда и дава тези възможности. Защото има емиграция не само отвън към България, но има движение и в самата държава. Въпросът за стандарта е много важен. Защото все още живеем с тези шаблони. Например, че извън страната се изкарват много повече пари. Вярно е, че много продукти у нас са с повишени цени. Но като започнем с данъците и свършим с наемите, разликите в Западна Европа са много по-големи. Искаме да даваме цялата тази информация. За да може когато хората си качат автобиографията, да получават информация къде в България биха се развивали най-добре. И институциите и компаниите да ги търсят активно“, категоричен е Андрей Арнаудов.

Редактор: Боряна Димитрова