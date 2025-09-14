Програмистът Траян Мучев и бизнесменът Мирослав Великов са най-новите попълнения в седмия сезон на екстремното риалити “Игри на волята”. Те заеха първо и второ място в първата тройна кастинг битка в историята на предаването, триумфирайки над техния съперник Миран Хачатрян. Победата на софтуерния специалист му осигури място в племето на Феномените, което загуби педагожката Мартина Луканова след елиминационна битка вчера. Второто място на предприемача пък го изпрати в изгнание на Блатото.

"Игри на волята" посреща нови воини на Арената в извънреден епизод тази вечер

Битката между тримата претенденти протече с превес на програмиста Траян, който имаше преднина пред своите опоненти почти през цялото време. Борбата за второто място, осигуряващо участие в приключението в Дивия север, също беше ожесточена. По-добрият мерник на бизнесмена Мирослав се оказа ключов, носейки му успех и шанс да изживее мечтата си.

Мартина – първият отпаднал участник от „Игри на волята“ 7: Моите фаворити са Гордиенко, Калин и Лапунов

В лагера на безгрешните дотук Лечители също се разви истинска буря от емоции. Актрисата Моника реши да разкрие всички задкулисни игри и разговори за коалиции пред цялото племе. Това признание навлече гнева на всички нейни съюзници до този момент, застрашавайки не само бъдещето ѝ в племето, но и в цялото състезание.

Павел Николов: Това е най-силната първа седмица в историята на „Игри на волята”

Утре съревнованията на Арената продължават със следващата битка за територия, която ще включва невиждани досега елементи и препятствия. Ще продължи ли доминацията на Зелените, или някой ще ги измести от трона?

