В последния епизод на шоуто “Сделка или не” участие взе Милена Николова от Пловдив.

Милена започна своята игра с кутия номер 16, но още при първата оферта реши да я размени с номер 7. Уверено отказа няколко предложения от 2500 лв., 3000 лв. и 2700 лв., следвайки интуицията си и с надеждата, че голямата печалба от 100 000 лв., която все още беше в играта, е в нейната кутия. Играта обаче я доведе до момент, в който тя трябваше да вземе важно решение. В останалите пет неотворени кутии имаше четири малки суми и само 100 000 лв. от другата страна на таблото. Тя трябваше да реши дали да приеме сигурната сума от 4000 лв., които Банкерът предложи като оферта или да рискува и да играе за голямата печалба. Милена реши да заложи на сигурно и да приеме офертата и този точен избор я направи победител в това съревнование с Банкера, защото в нейната кутия имаше едва 1 лв. Щастлива и с 4000 лв. по-богата, Милена напуска играта.

Kой ще е късметлията, чието име ще изтегли компютъра днес и как ще се развие неговата игра - гледайте “Сделка или не” тази вечер от 18:00 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова