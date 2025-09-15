Във вторник стендъп комедиантът Георги Николов – Жорони трябва ли децата да знаят за проблемите ни?

Какво свързва дъщерята на Зуека Девина с певицата Мона?

Специална среща с актрисата Албена Михова, която ще се изправи сама срещу себе си в седмичния ни куиз.

Повече за предаването може да намерите във Facebook страницата на "На кафе".

Гледайте "На кафе" във вторник от 9.30 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова