За победителя от сезон 1 на „Диви и красиви“ Йордан Крачунов няма невъзможни неща
Зрелищна битка разпределя териториите в “Игри на волята”
Маги Томова: До финала на „Диви и красиви“ се очакват сериозни развръзки и обрати
Петеви срещу Болярски в "Семейни войни"
Късметлийска игра в "Сделка или не"
"Игри на волята" посреща нови воини на Арената в извънреден епизод тази вечер
Темите и гостите в предаването във вторник от 9.30 ч.
Във вторник стендъп комедиантът Георги Николов – Жорони трябва ли децата да знаят за проблемите ни?
Какво свързва дъщерята на Зуека Девина с певицата Мона?
Специална среща с актрисата Албена Михова, която ще се изправи сама срещу себе си в седмичния ни куиз.
Повече за предаването може да намерите във Facebook страницата на "На кафе".
Гледайте "На кафе" във вторник от 9.30 ч. по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
