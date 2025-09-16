В последния епизод на шоуто “Сделка или не”, участие взе Ивалина Колева от София.

Ивалина започна своята игра с кутия номер 22. Тя отхвърли първата оферта от 3000 лв., а след това прие сделка за смяна на кутиите и замени 22 за номер 12. Следващите предложения на Банкера за 1500 лв. и 1020 лв., Ивалина смело отказа, надявайки се 50 000 лв., които все още не беше разкрила да бъдат в нейната кутия. Отказа и смяна, а след това отвори и тази последна останала голяма сума. Най-голямата награда за нея останаха 1500 лв. и тя реши да заложи на кутия номер 4, като я размени с номер 12. Все пак остави и 12 до финала, но дали беше направила правилния избор? В едната кутия имаше 10 лв., а в другата 1500 лв. Когато двете кутии се отвориха, тя разбра, че е разменила по-голямата сума, която се оказа срещу нея, а в нейната кутия 4 имаше 10 лв. Въпреки неуспеха си в играта, Ивалина не беше разочарована. Съвсем скоро я очаква най-голямото щастие, раждането на второто й дете и радостните моменти за нея предстоят.

Кой ще е късметлията, чието име ще изтегли компютъра днес и как ще се развие неговата игра - гледайте “Сделка или не” тази вечер от 18:00 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова