Днес на 16 септември отбелязваме 4 години от старта на „Твоят ден“ – сутрешния блок на NOVA News. Предаването се излъчва всеки делничен ден от понеделник до петък и дава трибуна на различните мнения, които се пораждат по злободневните теми.

„На-голямата награда за нас е доверието на зрителите. Сега е момента да ви благодарим и искрено се надявам всеки един от вас да усеща любовта, с която всеки ден правим това предаване. Това са колегите, без които „Твоят ден“ няма да го има. Тук са екипът от продуценти – изпълнителният продуцент Виктория Ангелова, екипът в апаратната, от студиото, декорът, асистентите и всички, които в момента не са в студиото, начело с режисьора Димитър Григоров, който е на пулта. Благодаря на всички колеги, но и на нашите зрители. Изпращаме ви огромната си обич и се надяваме да бъдем още много години по 4 заедно, като имаме вашето доверие“, каза водещата на предаването Лора Инджова.

Редактор: Райна Аврамова