В сряда в "Денят на живо с Наделина Анева" ще видите:

Петият вот на недоверие – има ли провал в системата на МВР – в студиото криминалният психолог и бивш ректор на академията на МВР доц. Неделчо Стойчев.

И още: Напрежението в Америка и сложните маневри на Тръмп във външната политика – гост международния анализатор доц. Искрен Иванов.

Не пропускайте „Денят на живо с Наделина Анева“, след новините в 17 часа.

Редактор: Цветина Петрова