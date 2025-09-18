В последния епизод на предаването „Сделка или не“, участие взе Недко Лачев от Плевен.

Недко започна играта си с кутия номер 7. Още в началото той получи подарък от Банкера, който по повод 20 годишния юбилей на предаването беше заменил сумата от 100 лв. с 20 000 лв. Късметът остана с него през цялата игра. Офертите му започнаха от 3000 лв. и се увеличаваха, достигайки цели 7000 лв. Недко смело отхвърляше предложенията на Банкера, а в неотворените кутии все още имаше две изкушаващи суми – 15 000 лв. и 50 000 лв. Те останаха и в последните три неразкрити кутии, но в една от кутиите се криеше 0,01 лв. Тази стотинка накара Недко да приеме оферта за сигурната печалба от 8500 лв., но после я отвори и остана с двете големи суми на финала. Банкера му предложи да смени кутия 7 и Недко взе останалата срещу него номер 11, в която се оказаха внушителните 50 000 лв. Малко смелост не достигна на Недко да си тръгне с тази мечтана сума. С печалба от 8500 лв. той напуска играта, за да отстъпи място на следващия участник, който ще опита късмета си срещу Банкера.

Кой ще е късметлията, чието име ще изтегли компютъра днес и как ще се развие неговата игра – гледайте „Сделка или не“ тази вечер от 18:00 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова