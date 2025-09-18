След последната церемония преди големия финал, на която Ивелина и Николай Масурски напуснаха любовната надпревара, четирите двойки в Палата на любовта съжителстват в перфектна симбиоза. Но в този на пръв поглед приказен рай съмнения, несигурност и лека ревност от страна на Ренета, водят до спор с партньора й Асен и напрежение във връзката им. Притеснения изпитва и Радослав, който се опитва да разчупи стената, която съществува между него и Елвира.

Решаващ вот преди полуфиналите в „Диви и красиви“

Двойките полуфиналисти предстои да се включат в последния уъркшоп за този сезон. Задачата им ще бъде да пресъздадат на бяло платно чрез цвят, усещанията и емоциите относно връзката им и да изобразят любовта помежду си. Коя двойка ще успее да създаде най-емоционално наситената картина и каква награда ще получи?

Ясни са първите полуфиналисти в „Диви и красиви“

Никой от участниците не предполага, че денят ще завърши с вечер на откровения по време на един от последните им тестове в любовната надпревара. Готов ли е всеки един от тях да застане зад думите, които е изричал по адрес на останалите? Може ли да оцелее любовта, ако е обградена с тайни и премълчани истини? Ще бъдат ли наранени партньорите от изказвания на половинката си в по-ранен етап на играта?

Зрителите на NOVA избират победителите в романтичната надпревара. Гласувайте за двойките в приложението NOVA PLAY вече е активно.

Редактор: Райна Аврамова