-
В „Денят на живо” на 19 септември ще видите
-
Изложението „Уча в чужбина“ представя възможностите за обучение във водещи университети извън страната
-
Сблъсъкът на капитаните решава съдбата на един от номинираните в “Игри на волята”
-
„На кафе“ с Мартина, Фифо и Гешев, които коментират „Игри на волята“
-
Водещите на Big Brother Алекс Богданска и Башар Рахал обещават цветно и различно предаване
-
Маските падат с първия полуфинален тест за двойките в „Диви и красиви“
Вижте темите и гостите в сутрешния блок на NOVA NEWS
В петък в "Твоят ден" ще видите:
След като вот номер 5 бе отхвърлен. Какво следва на политическата сцена? Следим на живо от Народното събрание и коментираме в студиото.
На прага на еврозоната. Какво показват данните за цените на основните продукти? Разговор с Радомир Чолаков от Комисията за защита на конкуренцията.
Времето по празниците. Очакват ли ни още слънчеви дни?
Гледайте „Твоят ден” от 9.00 до 13.00 ч. по NOVA NEWS.Редактор: Мария Барабашка
Последвайте ни