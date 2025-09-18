В петък в "Твоят ден" ще видите:

След като вот номер 5 бе отхвърлен. Какво следва на политическата сцена? Следим на живо от Народното събрание и коментираме в студиото.

На прага на еврозоната. Какво показват данните за цените на основните продукти? Разговор с Радомир Чолаков от Комисията за защита на конкуренцията.

Времето по празниците. Очакват ли ни още слънчеви дни?

Редактор: Мария Барабашка