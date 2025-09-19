Последният ден в Палата на любовта ще премине под знака на силни емоции и вълнуващи срещи. Водещата Маги Томова е подготвила за участниците специална изненада – те ще се срещнат с най-важните хора в живота им. Двойките ще имат възможността да запознаят семействата си със своите половинки и да разберат какво мислят най-близките им хора за избора, които са направили в романтичното риалити.

След всички усмивки, битки, сълзи и радост, днес, точно преди големия финал, участниците ще трябва да преминат и последния и най-важен тест за съвместимост. Съдбоносното предизвикателство ще определи коя двойка ще напусне любовната надпревара в навечерието на финалната развръзка.

Последното изпитание пред партньорите ще покаже доколко са успели да се опознаят за времето, което са прекарали заедно. Въпросници, които са попълнили в началото на романтичното приключение, ще са в основата на въпросите, на които ще отговарят. Всеки верен отговор ще им носи по една точка, а първите три двойки, които съберат актив от 10 точки, ще се класират на финала. Зрителите на NOVA ще определят чрез гласуване в приложението NOVA PLAY, която от тях заслужава да си тръгна с голямата награда – романтично пътуване до Бали.

Как ще реагират семействата на участниците на изборите, които са направили? Колко трудни ще се окажат въпросите за двойките и коя от тях ще отпадне точно преди финала?

