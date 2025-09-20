Събитието, организирано от Нов български университет, се превърна в истински празник на музиката и човешката щедрост, събирайки публика и артисти в едно незабравимо преживяване.



С изключителен интерес, залата посрещна най-ярките млади таланти, които в продължение на две седмици имаха привилегията да работят със световноизвестното сопрано. Галаконцертът представи техните постижения, изпълнявайки емблематични арии, които плениха публиката.



В празничната вечер Райна Кабаиванска получи високо признание за своята отдаденост към младите таланти и изкуството. Тя беше удостоена с наградата „Личност със значим принос за развитие на дарителството в България" от Българския дарителски форум. "Има личности, за които думите не стигат," заяви Цецка Караджова, председател на УС на фондацията. "Когато произнесем името на Райна Кабаиванска, чуваме не само аплодисментите на световните театри, но и виждаме една жена с огромно сърце. С любов не само към изкуството, но и към хората."





С вълнуващи думи, директорът на Софийската филхармония и диригент на Майсторския клас от първото му издание до днес, Найден Тодоров, изрази своята дълбока благодарност: "Райна Кабаиванска не е просто една от най-великите личности в българската история, но тя е една жива легенда. Тя се грижи и за следващото поколение след нея." Той подчерта, че благодарение на нейните усилия и подкрепата на Нов български университет, "операта има бъдеще."



Ректорът на Нов български университет, проф. Пламен Дойнов, д.н., също сподели своята признателност, използвайки трогателна метафора: "25 години Райна Кабаиванска ни учи как големият глас може едновременно да мълчи, да не звучи, но да се множи в толкова много нови

гласове. Да прави от това привидно мълчание една несвършваща ария."





"Аз съм щастлив, че този майсторски клас успя да се превърне в Школа," обяви от празничната сцена д-р Георги Текев, изпълнителен директор на НБУ, създател и продуцент на Майсторския клас. "Тази международна школа постави НБУ и София на картата на световната оперна сцена.

Всичко това дължим на един голям артист, който имаме щастието да е с нас от това време на ентусиазъм в развитието на НБУ и аз искам да благодаря от цялото си сърце на Райна за това, че ми се довери да направим всичко това заедно. Благодаря й за вдъхновението!"



В поздравителен адрес директорът на Софийската опера и балет, акад. Пламен Карталов, заяви, че "да познаваш и да си в творческа съпричастност с Райна Кабаиванска е привилегия." Той добави, че "след шеметната си кариера тя вярва в призванието да си учител и убеждението, че талантът не трябва да остава в музея, а да е винаги жив, да се предава на тези, които следват стъпките на големите в изкуството."



Галаконцертът достигна своята кулминация с емоционалното обръщение на самата Маестра. "Благодарна съм, че има любов към музиката," сподели Райна Кабаиванска, чиито думи докоснаха

сърцата на всички присъстващи.





По традиция, галаконцертът завърши с обявяването на стипендиантите на фонд "Райна Кабаиванска" в НБУ за специализация в Италия. Новите таланти, които ще имат шанса да се развиват в световни музикални центрове, са:

Стипендия на името на голямата българска оперна певица Христина Ангелакова отива при Бая Саганелидзе (Грузия).

Стипендия на името на големия български бас Михаил Попов се присъжда на Андрей Миклеа (Румъния).

Стипендии за нови открития: Еунчан Лий (Южна Корея), Джеонгу Лий (Южна Корея), Хаотян Ма (Китай), Любов Островска (Украйна), Алесия Камаран (Италия), Далия Лупу (Румъния) и Даринела Вангелова (България).



Като гост-изпълнители в концерта се включиха гост-солистите Витория Йео, Мила Михова и Божидар Божкилов – утвърдени артисти от международната сцена, участници в предишния издания на класа и стипендианти на фонд „Райна Кабаиванска“ в НБУ.



Галаконцертът, който събра на едно място забележителното минало и обещаващото бъдеще на оперното изкуство, се превърна в доказателство, че любовта към музиката и щедростта към

талантите могат да създават вечни произведения.

Юбилейното издание на Майсторския клас се осъществява с медийната подкрепа на NOVA.

Редактор: Райна Аврамова