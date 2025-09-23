Те споделиха вълнението си от участието в предаването и от сладката победа на финала, с която си спечелиха романтично пътешествие до Бали. Джулия сподели, че понастоящем е оставила Николай да води във връзката им, въпреки че е свикнала и умее да се справя сама с повечето неща в живота.

„Решихме да потърсим любовта в романтичен формат с идеята да се предизвикаме. Мисля, че доказахме, че любовта може да бъде открита абсолютно навсякъде“, споделиха победителите.

„Самата аз получих подкрепа от родилите и приятелите си. Не бяха изненадани, че се впускам в това приключение. След финала бяха изумени, че съм успяла да срещна човек“, споделя Джулия.

Джулия и Николай са победители във втория сезон на „Диви и красиви“

Николай, от своя страна, признава, че родителите му са се изненадали, че е решил да търси любовта точно в риалити формат. „Но в крайна сметка ме подкрепиха и много харесаха Джулия. След това им гостувахме в Испания.“

Николай е категоричен, че е влязъл във формата за приключението, а това, че е открил вътре любовта определя като „бонус“.

„Аз бях отворена към това да срещна любовта. Исках да имам възможността да се погледна отстрани. Харесах това, което видях“, споделя Джулия.

След финала на романтичното риалити, в което Джулия и Николай спечелиха сърцата на публиката, двойката се е отдала на пътешествия из България. „Започнахме с море, след това заведох Джули в любимия ми град Перник, където живея.“

„Цяло лято, докато бяхме на морето, си представях къщата му на село. Защото той дори не живее в града, а в село до Перник. Там е толкова красиво и живописно. Намира се в планината. Самата аз съм от Стара Загора и съм свикнала всичко да бъде равно. А тези гледки в планината, чистия въздух… Казах си: „Уау! Имам нужда да сменя обстановката.“

Николай разказва, че се е преместил обратно в България преди четири години. „Поживях в София, но планината ме дръпна и избрах да живея на село. Иначе от 11-годишен живеех в Испания. След предаването заведох и Джули на почивка там. Държах да ѝ покажа от къде идвам. В каква среда съм израснал. На нея много ѝ хареса. Посетихме един от най-хубавите атракционни паркове в Европа. Запознах я с най-близките си приятели. Бяха в шок как сме се запознали и къде.“

Финалът на романтичното приключение „Диви и красиви“ е тази вечер

Родителите на Николай канят Джулия в Испания в ресторант с три звезди „Мишлен“. „Менюто беше 28-степенно. Това беше невероятно изживяване. Ястията изглеждат по един начин, а на вкус са коренно различни. Беше истинска експлозия от вкусове. Невероятно преживяване. Много ми хареса Испания и със сигурност искам отново да отидем.“

Джулия разказва, че още като студентка в университета, си е обещала до края на 2025 година да посети Азия. „Моето семейство и приятели знаят от кога повтарям това. Бях го планирала за януари. Мислех да пътувам сама, но след като срещнах Ники, нещата се промениха. Когато разбрахме, че печелим „Диви и красиви“ и наградата е точно пътешествие до Бали, не можех да повярвам. Предстои ни да заминем.“

За съвместната им работа в маркетинг агенция

„Да работиш това, което обичаш, е страхотно. Лично аз се занимавам с маркетинг от няколко години. Имам дългогодишен опит в създаването на съдържание. Реших да създам своя маркетинг агенция, в която ми трябваше човек като Джули.“

Самата Джулия изучава маркетинг в университета. „Оказа се, че се допълваме в работата си. Аз съм по организирана, а той е креативен. Допълваме се перфектно.“

Кой от двамата е по-сръдлив, кой е по-подреден, кой е по-романтичен и как го показва, гледайте във видеото.

Всичко за “Диви и красиви” може да откриете на сайта на предаването, както и в официалните Facebook страница, Instagram профил и TikTok профил.

Редактор: Боряна Димитрова