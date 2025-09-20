Дългоочакваният финал на любовното риалити „Диви и красиви“ е тази вечер от 21:00 ч. по NOVA. Мъжете и жените, които преминаха през много предизвикателства и изпитания в Палата на любовта, не спряха да търсят и да вярват, че ще срещнат своята половинка. Двойките, които достигнаха до края на това приключение, доказаха, че заедно са устойчиви и емоционално свързани, и наистина това романтично приключение ги е срещнало с истински партньор. Те демонстрираха разбирателство и желание да преборят себе си в името на любовта. Пътуването им не беше леко, а Джулия и Николай, Ванеса и Стефан и Ренета и Асен си извоюваха място на финала.

Студентката Джулия и моделът Николай преминаха през различни изпитания преди да открият любовта. В началото и двамата дадоха шанс на други партньори, до момента, в който решиха да опитат да продължат заедно. Те доказаха, че взаимоотношенията им са истински и непоклатими, а чувствата им прозираха в малките жестове и това, че не се отказаха дори когато се появиха първите проблеми.

Една двойка отпада на крачка от финала в „Диви и красиви“

Бизнес дамата Ванеса първоначално започна връзка с Марио, но скоро осъзна, че се чувства истински жива, свободна и щастлива с неговия приятел и колега, актьора Стефан Попов – Чефо. Усмихнати и озарени, двамата не спираха да се наслаждават на компанията и близостта помежду си, заявявайки, че ще продължат взаимоотношенията си извън романтичното приключение.

Маските падат с първия полуфинален тест за двойките в „Диви и красиви“

През сериозни любовни изпитания и обрати преминаха и Ренета и Асен. Младата лекарка, която заяви, че не чака щастието и любовта, а сама ги търси и се бори за тях, бе ухажвана от няколко мъже в Палата на любовта. След като преживя разочарования, разбити надежди и горчиви моменти, тя успя да изгради истински отношения с Асен. На фитнес инструктора и непоправим романтик му бе изключително трудно да убеди Ренета, че всичко между тях е реално и няма други дами, които да са обект на интерес от негова страна. Двамата си обещаха, че ще дадат шанс на връзката си след края на формата.

Четири двойки продължават към полуфинала в „Диви и красиви“

На големия финал зрителите ще могат да видят какво се случва с всяка една от двойките три месеца по-късно, ще видят неизлъчвани моменти и задкулисни емоции. Кои от двойките са получили най-голямата награда и изживяват любовта си и коя от тях ще грабне голямата награда - романтично пътешествие до Бали?

Не пропускайте финала на „Диви и красиви“ тази вечер от 21:00 ч. в ефира на NOVA.

Всичко за “Диви и красиви” може да откриете на сайта на предаването, както и в официалните Facebook страница, Instagram профил и TikTok профил.

Редактор: Райна Аврамова