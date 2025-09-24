На 27 и 28 септември зала Арена 8888 София ще приветства най-мащабното автомобилно и лайфстайл изложение у нас, а върху над 3000 кв.м. изложбена площ жителите и гостите на столицата ще имат възможността да се потопят в света на суперколите. Уникалното за България изложение ще събере на едно място спортни, луксозни и колекционерски автомобили, мотоциклети, яхти и иновативни продукти за автомобилната индустрия, допълнени от богата програма на зрелищни демонстрации и атракции за малки и големи.

Официалното начало на Car Speed Show 2025 ще бъде дадено на 27 септември от 11:00 ч., а в 12:00 ч. програмата ще стартира със стънт шоу на две гуми с Крум Николов, Дефиле Premium Rally Sofia – Свети Влас и стънт шоу на Extreme Attack и „Лудите глави“. В двата дни на събитието посетителите ще могат да се насладят на екстремни демонстрации на всеки кръгъл час, да направят тест драйв на страхотни луксозни автомобили, да участват в дрифт академия, картинг, обучения за младежи и жени шофьори с Ива Русинова, както и да се включат в анкета за спечелване на голямата награда – кабриолет с 1 година гаранция.

Билетите за Car Speed Show 2025 са в продажба и могат да бъдат закупени в мрежата на Eventim.bg, Bilet.bg и Grabo.bg.

За по-голямо удобство на посетителите се предлагат еднодневни, двудневни, семейни и детски билети, групов билет за шестима души на специална промо цена, както и VIP билет, който дава достъп и до уникална VIP зона с кетъринг и напитки.

„С Car Speed Show 2025 искахме да създадем не просто автомобилно изложение, както традиционните ни Автомобилни салони, а истински празник за всички, които споделят нашата страст към автомобилите и суперколите. За първи път у нас събираме на едно място толкова много луксозни и екзотични модели, както и конски сили. Подготвили сме много атракции и изненади, защото искаме събитието да е интересно не само за автомобилните ентусиасти, но и за семействата, които просто искат да се забавляват“, коментира Ивайло Жеглов, управител на Експо Тийм ООД и организатор на събитието.

В събота (27 септември) Car Speed Show 2025 ще постави началото и на специалното събитие, част от календара на Premium Rally Sofia – Свети Влас – Charity Run. Едно от най-елитните автомобилни приключения на Балканите кани всички посетители за неповторимо, вълнуващо и вдъхновяващо преживяване, което ще обедини страстта към моторните спортове с благотворителната кауза. Сред акцентите на изложението ще бъдат още специалната зона с атракции, внушителни премиери и гостуването на Любо Асенов с ексклузивната фотоизложба на българската звезда от Формула 2 – Никола Цолов.

В неделя (28 септември) пък всички гости на Car Speed Show 2025 ще имат възможност да участват в теглене за спечелване на страхотни награди: ваучери за гуми на стойност 500 лв., карти за гориво на стойност 500 лв., 500 лв. лизинг и голямата награда – автомобил с 1 година гаранция.

Анкетна карта за участие в тегленето може да бъде попълнена и във фирмените шоуруми на изложителите на събитието, а тегленето на наградите ще се състои от 18:00 ч. пред публика и медии.

Повече информация за Car Speed Show 2025 и официалната програма на събитието могат да бъдат открити на carspeedshow.com.

NOVA е медиен партньор на събитието.

