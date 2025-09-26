Проведено в Интер Експо Център и Топлоцентрала, събитието предложи богата програма с лекции, работилници, дискусии и неформални срещи, в които професионалисти от различни сфери се свързаха директно.

Тази година Кошер се проведе за първи път в двудневен формат, а програмата беше структурирана около три ясно разграничени направления – Leaders & Trends, B2B & Networking и Career & Growth. Това даде възможност на участниците да се ориентират по-лесно и да се потопят в съдържание, съобразено с техните цели – било то нови знания, професионални контакти или насоки за кариерно развитие. Темите обхванаха технологии, лидерство, предприемачество, умения на бъдещето и други ключови аспекти от развитието на професионалната общност у нас.

Обратната връзка от участниците подчертава няколко водещи аспекта. Основните причини за участие са били търсенето на нови възможности, вдъхновяващи теми и срещи с компании. Атмосферата е определена като един от най-силните елементи на събитието – неформална, зареждаща и насърчаваща откритото общуване. Високи оценки получават и организацията, както и възможностите за нетуъркинг, които, според участници, „се случваха навсякъде – и планирано, и съвсем случайно“.

„Истинската стойност на Кошер не е в мащаба, а в разговорите, които се случват. В това, че хората се намират и продължават напред с нещо ново.“ – Деси Манова, един от организаторите на Кошер.

Кошер 2025 не беше просто събитие, а доказателство, че когато обединим опита на бизнеса, смелостта на предприемачите, любопитството на младите и силата на общността, заедно можем да изградим среда, в която бизнес средата в България да расте и да просперира. Отбележете в календарите септември 2026, защото Кошер 2026 обещава още по-силна енергия, още по-дръзки идеи и още повече смислени срещи.

NOVA е медиен партньор на събитието.

Редактор: Боряна Димитрова