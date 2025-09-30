12-тото издание на фестивала 180° – Лаборатория за иновативно изкуство обединява международни артисти от сферите на експерименталната музика, съвременния танц, пърформанса, визуалните изкуства, литературата и други, които между 11 и 17 октомври ще представят своите интерпретации на тазгодишната фестивална тема: PARADISO. Фестивалът остава верен на мисията да показва експериментални подходи, които сплотяват и стимулират независимата сцена. Повече от десетилетие 180° устоява като единственият форум у нас, посветен изцяло на артистичния процес и творческата непредвидимост. Входът за всички събития от фестивалната програма е свободен.

Българската хореографка и танцьорка Яница Атанасова, композиторът и диджей Ян Брауер (Германия), театралният режисьор Пинг-Хсианг Уанг (Германия/Тайван), изследователката и архитекта Слава Савова (България) и режисьорката Ксения Раввина (Германия/Русия) са сред участниците от над десет различни държави в дванадесетото фестивално издание. Освен разнообразните им творчески колаборации и превърналият се в култов конкурс за късометражни неми филми Videomotion , тази година в програмата на фестивала присъстват още лаборатории, работилници и дискусии, обединени под шапката на културно-образователната програма на 180° - Community Lab°. Community Lab° предоставя възможности за развитие на изгряващи творци и създава артистични мрежи, като включва социално-културните институции, за да доближи обществото до изкуството и неговите социални функции. През 2023 г. Community Lab° е отличена с номинация в две категории за престижната Европейската награда на международната организация Art Explora.

В рамките на програмата се случват: Лаборатория за колаборация между изгряващи артисти (16 октомври, студио Equipaж), насочена към артисти от различни сфери в началото на своята кариера от Италия, Швейцария и България; Лаборатория за критично писане (октомври-декември 2025) за студенти и начинаещи професионалисти, които желаят да усъвършенстват своите умения за критично писане, докато се ангажират със съвременно изкуство; Лаборатория за импровизация (17 октомври, “Топлоцентрала”), предназначена за младежи, които изследват импровизирания звук и спонтанното създаване на изкуство. Дискусията на тема тема „В търсене на Парадизо: как партньорствата оформят бъдещето на независимата култура?“ (17 октомври, “Клуб на пътешественика”) пък се фокусира върху иновативни и устойчиви модели на сътрудничество и предизвикателствата и възможностите при партньорства в сферата на културата.

И през 2025 г. 180° си партнира с още шест международни фестивала, които се случват последователно през октомври и ноември - това са: ЦИРКОЛЮЦИЯ! Мини Арт Фест 14 международен фестивал за съвременен и социален цирк; АСТ Фестивал за свободен театър; фестивалът You Are Not Alone, посветен на хореографията; Международният фестивал за дигитални изкуства DA Fest; MELBA фестивал за дизайн и Международният фестивал за съвременен танц DERIDA DANCE FEST. Седемте културни организации обединяват сили, за да се промотират заедно и взаимно в рамките на платформата 3XPER1ENCE. Партньорството дава възможност за по-добре синхронизирана работа и диалог между различни организации, културни мениджъри и артисти и съдейства за изграждането на устойчиви връзки в полето на съвременната артистична сцена.

Фестивалът „180° – Лаборатория за иновативно изкуство“ е между 11 и 17 октомври в клуб DOM, „Топлоцентрала”, Bobbina, лоф.тъ, Студио Equipaж и „Клуб на пътешественика“, който се превръща в своеобразен фестивален център за цялата седмица. За подробности и още новини следете каналите на 180: сайт, Фейсбук, Инстаграм. Всички събития от програмата са с вход свободен.

NOVA е медиен партньор на събитието.

Редактор: Райна Аврамова