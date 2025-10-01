Галерия Vivacom Art Hall Оборище 5 ще бъде домакин на една от най-влиятелните серии в съвременното изкуство – The Empresses (Императриците) на легендарния британски художник Деймиън Хърст. Изложбата ще представи новаторските произведения на автора, фокусирани върху красотата, силата и трансформацията. Експозицията ще бъде отворена за посещения от 8 октомври до 25 октомври 2025 г. Публиката ще има възможност да се потопи в характерния визуален свят на един от най-значимите артисти на нашето време.

Картините „Императриците“ са зашеметяващ спектакъл от цветове и текстури, създаден с помощта на хиляди крила на пеперуда, подредени в сложни калейдоскопични шарки, отпечатани с ламинaран Giclée печат върху алуминиев композит и богато завършени със ситопечатен червен брокат – материал, придаващ текстура, дълбочина и блясък. Изложбата включва пет въздействащи гравюри, вдъхновени от реални и митологични исторически фигури – всяка от тях представена чрез динамичната цветна палитра и точковата живопис (spot painting), която се е превърнала в емблема на Хърст. Кръстени са на пет изключително влиятелни жени владетелки: У Дзътиен, Нур Джехан, Теодора, Суико и Тайту Бетул.

„За нас е изключителна чест да представим The Empresses на Деймиън Хърст в София. Тази изложба е резултат от целенасочени усилия да предоставим на българската публика възможност за досег със съвременно изкуство от най-висок клас“, споделя Деница Гергова, арт директорът на Vivacom Art Hall Оборище 5.

За първи път по време на изложбата, на 17 октомври от 17:00 ч. ценители на изкуството ще имат възможност да участват в специално събитие – публична лекция, на което ще бъдат запознати с пазара на Деймиън Хърст. Деница Гергова ще разкаже за творческият му път, новаторските му подходи, влиянието му върху арт пазара, историята на най-скъпите му произведения, както и неговите рекордни търгове. Участниците ще могат да разгледат изложбата частно под нейно ръководство.

Деймиън Хърст (р. 1965, Бристол) е сред най-разпознаваемите и провокативни съвременни артисти. Изгрява през 1990-те години като водеща фигура в движението „Млади британски артисти“ (YBA), а през 1995 г. печели престижната награда „Търнър“. Сред най-известните му произведения са акула във формалдехид, череп, обсипан с диаманти, както и различни серии, включващи пеперуди като символ на живота, смъртта и вярата. Произведенията му се намират в колекциите на MoMA – Ню Йорк, Tate – Лондон и в десетки водещи музеи и галерии по света. Хърст обединява наука, религия и философия с визуална сила, често поставяйки под въпрос границите между живот и изкуство. Той изследва стойността на обектите и пазарната система в света на изкуството, като не се страхува да експериментира с нови технологии и медии.

*Проектът е представен и финансиран от Vivacom Art Hall Оборище 5 и нейният арт директор, като мисия да развива култура на ценителство в България и региона. Подкрепена е от значими спонсори и партньори, сред които Sopharma, Moto - Pfohe, Unique Estates Christie’s International Real estate, Британско посолство, Британско-българска Асоциация, Chateau Copsa и Нова телевизия, които застават зад мисията за активно присъствие на световното изкуство в България. Серията „Императриците“, както и емблематични картини на художника, негови прочути образи на череп, калейдоскопски пеперуди и точки могат да бъдат закупена от колекционери и любители на място в галерията.

Изложбата на Деймиън Хърст в България е с медийната подкрепа на NOVA.

