На 11 октомври почитателите на култовото телевизионно предаване „Сблъсък“ ще имат възможност да се срещнат с неговите най-емблематични лица. Столичният Bulgaria Mall ще събере на едно място Иван и Андрей, Културовед Гъмов, Мирон Крумов и други добре познати личности от екипа на предаването.

Събитието е част от подготовката за голямото събитие „25 години СБЛЪСЪК: Последна кръв“, което ще се състои на 23 ноември в „Asics Arena“. По-рано тази година продуцентска къща „Междинна станция“ обяви грандиозната боксова гала, с която ще отбележи четвърт век от дебюта на „Сблъсък“ – шоуто, което промени правилата на телевизията у нас.

Гостите на срещата в Bulgaria Mall ще могат не само да се запознаят лично с екипа, но и да се възползват от гарантирана отстъпка за билети за „25 години СБЛЪСЪК: Последна кръв“, както и да участват в игра и томбола с награди.

Билети за „25 години СБЛЪСЪК: Последна кръв“ се предлагат на kupibileti.bg.

Генерален медиен партньор на събитието на Нова Броудкастинг Груп.

Редактор: Боряна Димитрова