Впечатляваща победа и трудно спечелено второ място позволиха на Феномените и Лечителите да се превърнат в двете племена, които продължават напред в екстремното риалити “Игри на волята”. Загубата на Завоевателите пък сложи край на техния отборен път в надпреварата.

Битката за територия отново противопостави Сини, Жълти и Зелени в борба както за най-желаната локация в играта – Резиденцията, така и за запазване на целостта на племената. Въпреки че бяха най-малобройният колектив на бойното поле, Феномените съумяха да натрупат ранна преднина с правилно разпределение на постовете.

По-добрата координация и спокойствие на Алекс, Ръждавичка и Калин донесоха на Сините победата и нова седмица в Резиденцията. Второто място и лишенията в Изолатора останаха за Зелените, а сериозни трудности с препятствията на Жълтите не им позволиха да завършат трасето.

Вследствие на загубата, воините на Завоевателите бяха пленени от техните опоненти. Ивайло, Радостина, Кристиан и Николета вече ще защитават цветовете на Феномените, докато Томи и Мирослав ще се състезават за Лечителите, към които се присъедини и последният оцелял от Блатото - Дечо.

Утре на Арената за индивидуален сблъсък ще излязат капитаните на двете останали племена - Ръждавичка и Теодор-Чикагото, но кой ще грабне победата?

