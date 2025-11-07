-
Темпераментната Ебру решава да използва своята специална карта
Нова мистерия ще се отключи в най-обсъжданата Къща в България. Колоритният любител на хляба и печивата Давид ще осъмне под покрива на Big Brother съвсем сам, без следа от останалите съквартиранти. Каква е причината за внезапното изчезване на Стоянов, Котов, Ебру, Елена, Сияна и Стефан, зрителите на социалния експеримент ще узнаят тази вечер от 22:00 ч. по NOVA.
Междувременно пореден скандал ще се разрази сред участниците в най-обсъжданото риалити в телевизионния ефир. В центъра на събитията ще бъде Ебру, която снощи достигна до мечтания имунитет, но бързо го загуби. Тя ще използва своята специална карта в играта, която ѝ дава право да узнае кой я е посочил за изгонване. Това ще доведе до пряк сблъсък с някои от съквартирантите, които са я номинирали.
Ще разплете ли загадката Давид? Как ще се справи с мистериозното предизвикателство и докъде ще стигне Ебру в упреците си към останалите?
Не пропускайте да видите в новия епизод на Big Brother тази вечер след 22:00 ч. по NOVA.
Редактор: Боряна Димитрова
