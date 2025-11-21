Управителят на немската компания Würth България, специализирана в продажбата на монтажна и скрепителна техника, ще влезе под прикритие в „Шеф под прикритие” по NOVA. В епизода тази вечер маскираният шеф Богдан Хаджиянчев трябва да обиколи три града в страната като част от прикритието си на начинаещ служител в собствената си компания.

Докато е подложен на щателна преценка от своите колеги и се обучава за продавач-консултант, складов работник и търговски представител, маскираният шеф проверява как се спазват правилата, каква е мотивацията на служителите и какви са проблемите в компанията. Новите му задължения ще го върнат към забравени навици от времето, когато е вършил всичко сам. Бърсането на прах по стелажите и обикалянето по автосервизите ще го срещнат с млади и амбициозни служители, които имат идеи за подобряване на работата, но пропастта между тях и ръководството не им позволява да ги реализират. Шефът ще се сблъска и с разтърсваща семейна история, която ще го извади от обувките му и ще го накара да подаде ръка на свой служител в момент, в който той се нуждае от огромна подкрепа.

