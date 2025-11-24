Опасни игри, изненадващи удари и тайни капани очакват героите в епизодите на „Клетката“ тази седмица. След избирането на Ина Арнаудова (Гергана Данданова) за „кметица“ на затвора, тя допълнително си навлича неодобрението на част от жените зад решетките. Най-гневна е страховитата Милкана (Иванка Шекерова) – тарторката на затвора, която подозира, че Арнаудова има връзки с началството и затова получава определени облаги. Милкана не може да й прости също, че Ина я е изместила и на „сладката“ работа в кухнята, затова настройва всички срещу нея.

Затворничките избират кметица, а Ина разкрива злокобна тайна в „Клетката“

Не по-малко агресивна е и опасната затворничка, която е настанена в килията на кметицата. Но това са второстепенни проблеми за Ина, чиито основни страхове са свързани с дъщеря й Михаела (Маргарита Лъчезарова). Отчаяната майка се притеснява все повече, че с наивността си момичето може да се забърка в нови проблеми, както с нелегалната кръвна банка в затвора. Затова постоянно я контролира, което допълнително увеличава напрежението помежду им. Подозренията на Ина не са далеч от истината, защото домашният алкохол, който Михаела скришом приготвя за своята съкилийничка Маргарита (Мира Бояджиева), се превръща в тайна престъпна схема. Кои са участниците в нея и какво ще предприеме нататък съюзът на съзаклятничките?

„Клетката“ 2: Сблъсък на доброто и злото във всеки от нас

Междувременно, в затвора е обявено извънредно положение, защото след сутрешната проверка е установена липсата на една от затворничките. Бившият главен надзирател Кирил Горанов (Веселин Петров) е подведен под отговорност, но успява да си осигури отсрочка, за да проведе спешно вътрешно разследване. До каква важна информация ще стигне Горанов и как това ще промени цялата ситуация в затвора?

Опасно завръщане, нов герой и сделка с дявола в „Клетката“

Напрежението се покачва и при Тодор Арнаудов (Мартин Димитров). Насилствено забъркан в изпълнението на мръсна поръчка от Архонта (Боян Младенов), той вече е въвлечен в двойнствен живот и трескаво мисли как да излезе от това положение, без да навреди на себе си и на своето семейство. Но времето тече, събитията постоянно го изпреварват, а мишената му в измамата – милионерът Никола Харалампиев-Хами (Димитър Живков) – вече е заинтригуван от евентуален бизнес с него. Мнимата идея на Тото за построяване на писта за Формула 1 в България силно вълнува Хами и той иска още подробности. Арнаудов трябва да направи следваща рискова стъпка, но мистериозното поведение на милионера буди още по-голяма тревога у него. Как ще постъпи Тото и дали ще се оправдаят страховете му, че сам е попаднал в капан?

Неочакван обрат за Тото и София в „Клетката“

Осигурила оборудването на малка компютърна зала зад решетките, София Гендова (Жаклин Дочева) се радва, че може да помогне чрез своята фондация. Със съгласието на директора Бочев (Веселин Калановски) тя започва и отделни срещи със затворничките за каузата срещу домашното насилие. Нейната идея е да даде гласност на съдбите на тези жени по темата как насилието ражда насилие и така да предизвика обществена дискусия. Разговорите с тях, обаче, не само ще я изненадат, а и ще предизвикат неочакван обрат на събитията.

Какво точно ще се случи? Не пропускайте да видите в предстоящите епизоди на „Клетката“ – от понеделник до четвъртък в 22:00 ч. по NOVA. !

Всички новини за „Клетката“ следете на Facebook страницата и официалния Instagram профил.

Редактор: Райна Аврамова