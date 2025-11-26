Не пропускайте „Денят на живо с Наделина Анева”, след новините в 17 часа
В четвъртък в "Денят на живо с Наделина Анева" ще видите:
Протести за пари – исканията на синдикатите и отговорът на властта. Разговор с главния икономист на КНСБ Любослав Костов.
И още: Данъци, осигуровки, заплата – разчетите в бюджета и притесненията на бизнеса. В студиото Кирил Бошов от Асоциацията на индустриалния капитал в България.
Не пропускайте „Денят на живо с Наделина Анева", след новините в 17 часа.
