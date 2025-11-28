Епизодът на хитовото риалити „Шеф под прикритие” този петък ще припомни на зрителите една история, свързана с най-голямата компания в света за производство на стени за катерене у нас - Walltopia, която ще бъде подложена на подробен оглед отвътре от собственика си под прикритие Ивайло Пенчев. В желанието си да възстанови връзката си с производство на продуктите на компанията и да види производствените процеси Ивайло ще се превъплъти в Пенко.

Най-новият служител на компанията ще трябва да се научи на тънкостите в заваряването и леярството и да работи рамо до рамо със служители, за които дори не е подозирал. Шефът ще стане свидетел на неочаквани обрати, драматични срещи и ще види как служителите му са намерили решения за оптимизиране на работния процес.

Как ще се отрази "смяната" на работното място на шефа на Walltopia? Не пропускайте епизода на „Шеф под прикритие” този петък от 22.00 ч. по NOVA.

