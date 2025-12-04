В петък в "Денят на живо с Наделина Анева" ще видите:

Вот на недоверие заради икономическата политика на кабинета – целта на опозицията и крайния резултат –гост бившият заместник-министър на икономиката Милен Керемедчиев.

И още: След срещата на Путин с Уиткоф – варианти за изход от войната с Украйна- в студиото международния анализатор доц. Искрен Иванов.

Не пропускайте „Денят на живо с Наделина Анева“, след новините в 17 часа.

Редактор: Дарина Методиева