Компанията „Колев и Колев“ е създадена през 1996 г. като търговец на дребно на детски обувки с магазин в София. Бизнесът стартира успешно, но пазарът се променя динамично, производителите фалират, навлизат множество китайски и турски стоки. Тогава Иван Колев и Димитър Ковачев решават да стартират собствено производство. Предимството на Димитър е, че работниците не го разпознават, а липсата на производствен опит ще му помогне по-лесно да влезе в роля.

Той смело се преобразява в новия служител с музикално минало Сашо Попов като се разделя с косата си и сменя костюма си с небрежни дънки и риза. В първия му работен ден е и първата му среща с производството на детски обувки. Бригадирът на цеха за монтаж разяснява принципа на различните машини, като му дава възможност да опита основните дейности, а в процеса на обучение, инкогнито съдружникът, непреминал през задължителното обучение и инструктаж, се изгаря на една от машините.

Следват работа като продавач и среща с продавач-консултантка, която помни рождените дни на децата, посетили магазина, и приключение на шефа под прикритие в производствената площадка във Ветрен. Последната спирка от опознавателната седмица е ателието за ортопедични обувки. Златните ръце на майстора, неговата педантичност при изработването и човечността му трогват шефа, защото за да помогнеш на дете с изменение в краката, се изискват не само знания и умения, но и голямо сърце.

Кой е Сашо Попов и защо секретарката се обажда с покана за среща с шефа на работниците, обучавали новия служител – за добро или за лошо, за възникнал проблем или за нова задача? Ще има ли наказани служители за пропуските, които шефът забеляза? Вижте историята на един успешен търговец със страст към музиката, които умело се преобразява в работник и продавач – в епизода на „Шеф под прикритие“ тази вечер от 20.00 ч. по NOVA.

