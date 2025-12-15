Във вторник в "Твоят ден" ще видите:

Втори ден на консултации при президента - предаваме на живо и анализираме с политически наблюдатели.

Вълна от протести в Румъния срещу корупцията в съдебната система - какви са исканията на демонстрантите?

Над 5% годишна инфлация отчете НСИ, а кабинетът в оставка удължава бюджет 2025 - какви ще са икономическите последици за бизнеса и хората?

Редактор: Дарина Методиева