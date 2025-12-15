-
„Пресечна точка”: За консултациите на президента с ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ и за Закона за удължаване на бюджета за 2025 година
„На кафе“ със София Бобчева, холивудската актриса Робин Райт, Ники и Влади Априлови
Задружкови срещу Акулови в "Семейни войни"
Отлична игра в "Сделка или не"
„Събуди се“: На прага на еврото, оставка и избори на хоризонта. Кой ще управлява държавата?
Женската сила в „Игри на волята“ Ръждавичка, Радостина и Николета за победите и загубите на Арената
Вижте темите и гостите в сутрешния блок на NOVA NEWS
Във вторник в "Твоят ден" ще видите:
Втори ден на консултации при президента - предаваме на живо и анализираме с политически наблюдатели.
Вълна от протести в Румъния срещу корупцията в съдебната система - какви са исканията на демонстрантите?
Над 5% годишна инфлация отчете НСИ, а кабинетът в оставка удължава бюджет 2025 - какви ще са икономическите последици за бизнеса и хората?
Гледайте „Твоят ден” от 9.00 до 12.00 ч. по NOVA NEWS.Редактор: Дарина Методиева
