Специалното коледно издание на благородната кампания, която се осъществява за четвърти път, ще потърси нов уютен дом и добро семейство на изоставени или бездомни кучета
По време на светлите празници екипът на Прогнозата за времето на NOVA ще представят прогнозата за времето в компанията на любящи екранни партньори, нетърпеливи да се запознаят с новото си семейство.
Алби – едно изключително приятелско, добро и колоритно куче, което носи уникална енергия със себе си. Макар и с къси крачета и своеобразна вихрена походка, той завладява всички около себе си с весела усмивка и искрена радост всеки път, когато види човек. Той е живял в района около училище в софийски квартал и не знаем колко време е прекарал там, но един ден бил настанен в приюта – и оттогава всеки ден показва колко обича човешкото присъствие. Той скача от радост и гордо излиза на разходка, поклащайки малкото си „джудже“ тяло, и веднага привлича внимание със своята дружелюбност.
Алби върви прекрасно на повод и се вслушва в човека до себе си. Въпреки че домашната среда не му е позната, когато му се даде време да се отпусне и опознае новото, той се превръща в много гальовен и игрив приятел, който обича близостта и човешкото внимание.
Той се вози спокойно в кола, играе радостно и често забавлява с любопитството си към света. Алби е подходящ както за живот в градска среда, така и в дом с двор или семейство с по-големи деца – просто му трябва малко време да се адаптира и почувства у дома си.
Алби е в приюта в Богров, все така добродушен, любопитен и очакващ своя специален човек или семейство, на които да даде цялата си обич и доверие.
ОП „Екоравновесие“ призовава всички стопани на домашни любимци да използват повода да се уверят, че кучетата им са регистрирани в районната администрация, както и че кастрираните са освободени от „такса куче“ до живот.
Четвъртото издание на кампанията „Време за надежда“ се осъществява в партньорство с „Екоравновесие“.
Още информация може да намерите и на сайта на организацията: www.ecoravnovesie.sofia.bgРедактор: Райна Аврамова
