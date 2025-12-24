По време на светлите празници екипът на Прогнозата за времето на NOVA представят прогнозата за времето в компанията на любящи екранни партньори, нетърпеливи да се запознаят с новото си семейство.

На Бъдни вечер Никол Станкулова представя прогнозата за времето заедно с Лара, която идва от приюта на Екоравновесие с надеждата на един от най-светлите празници да успее да намери верен приятел и стопанин, с когото да изживеят много щастливи моменти.

Лара е доказателство, че доброто търси доброта и че всеки заслужава втори шанс. Ако търсите приятел, който ще ви обича безрезервно и ще прави всеки ден по-светъл — това куче може да е вашият човек.

Лара е едно енергично и добродушно куче, което има огромно сърце и неизчерпаема любов за даване. Още щом срещне човек, тя се отблагодарява с любопитство и спокойствие, готова да се включи във всичко, което се случва около нея.

В дома Лара е спокойна и се чувства комфортно с човешкото присъствие. Обича да си играе с играчки и лесно се отпуска, когато усети, че е сред хора, които ѝ дават време и грижа.

Днес Лара е в приюта в Богров, все така очарователна, добра и готова да сподели своята енергия и обич. Тя чакa своите хора — семейство или човек, който ще ѝ даде шанс за пълноценен живот, разходки, игри и любов.

ОП „Екоравновесие“ призовава всички стопани на домашни любимци да използват повода да се уверят, че кучетата им са регистрирани в районната администрация, както и че кастрираните са освободени от „такса куче“ до живот.

Четвъртото издание на кампанията „Време за надежда“ се осъществява в партньорство с „Екоравновесие“.

Още информация може да намерите и на сайта на организацията: www.ecoravnovesie.sofia.bg

Редактор: Райна Аврамова