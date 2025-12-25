По време на светлите празници екипът на Прогнозата за времето на NOVA представят прогнозата за времето в компанията на любящи екранни партньори, нетърпеливи да се запознаят с новото си семейство.

На Коледа Николай Василковски представя прогнозата за времето заедно с Кая, която е около 2 години, но има трагичен живот до момента. Тя очаква вашата любов и ако я припознаете като приятел, може да я осиновите. Кая е била изоставена в шахта и е била спасена от това място. Затова и първото й име е Шахтичка. Може да станете неин вечен приятел, като повече информация ще намерите на сайта на екоравновесие.

Историята на това малко кученце, изоставено в шахта с мръсна вода, разтърси всички доброволци. Добри хора чули скимтенето ѝ и без колебание организирали спасителна акция. Малката била измръзнала, мокра и в шок, но въпреки всичко волята ѝ за живот надделяла.

Кая е в приюта в Богров, все така добра, мила и доверчива. Тя обича човешкото присъствие и е готова да подари цялата си любов на своите хора – онези, които ще я приемат завинаги.

ОП „Екоравновесие“ призовава всички стопани на домашни любимци да използват повода да се уверят, че кучетата им са регистрирани в районната администрация, както и че кастрираните са освободени от „такса куче“ до живот.

Четвъртото издание на кампанията „Време за надежда“ се осъществява в партньорство с „Екоравновесие“.

Още информация може да намерите и на сайта на организацията: www.ecoravnovesie.sofia.bg

Редактор: Райна Аврамова