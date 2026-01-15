Този четвъртък в „Черешката на тортата“ домакин ще бъде златната гимнастичка Мая Пауновска. Тя ще посрещне гостите в уютния си дом, но тъй като е почитател на минималистичния стил в интериора, няма да може да покаже на компанията всичките си купи и медали, оставени на съхранение в дома на майка ѝ.

Нейни помощници в кухнята ще бъдат децата ѝ, а менюто, с което ще се опита да спечели одобрението на компанията, включва познати ястия от японската кухня. Салатата, която Мая е избрала е с уакаме и манго, предястието е гьоза със скариди и свинско, основното - риба тон с пюре от едамаме и зеленчуци, а десертът – матча тирамису. Сред напитките, подбрани за вечерта, ще бъде и традиционното японско саке.

Тя ще напазарува с помощта на свой приятел, работещ в местен магазин, който ще подготви предварително избраните от нея продукти.

Кой от участниците ще нарече японските специалитети „абсолютно безвкусни“, коя типична японска напитка ще бъде определена като „божествена“ и каква ще е оценката на компанията за топлата атмосфера и японските ястия, гледайте тази вечер от 20.00 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова