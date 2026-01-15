Физически сблъсъци и психическа издръжливост ще определят кои от кандидатите за ролята на Христо Стоичков ще продължат в следващия етап на надпреварата за мечтаната роля тази неделя от 20:00 ч. по NOVA. В новия епизод на формата „Вече играеш… Стоичков“ участниците, които преминаха първия етап на кастинга, ще тестват не само актьорските си умения, но и своята вътрешна устойчивост и хъс за победа.

Христо Стоичков: Участниците във „Вече играеш… Стоичков“ трябва да знаят, че без подготовка и дисциплина няма прогрес

Националният стадион „Васил Левски“ ще посрещне претендентите за ролята на легендарния голмайстор. В съблекалните, от които са тръгнали много от най-големите футболни звезди на България, ще ги очаква истинска изненада. На терена те ще имат необикновена среща с двама футболисти, които многократно са доказали уменията си на терена – единият като нападател, а другият като полузащитник. Стойко Сакалиев и Благой Георгиев ще се присъединят към журито на риалити формата, за да оценят колко добре се справят претендентите за ролята на Стоичков.

Благой Георгиев: Заради Христо Стоичков се подстригах нула номер

Сцена на първата актьорска задача ще бъде футболният терен, но това ще е едва началото на изпитанията за деня. Те ще се срещнат в двубои за физическа издръжливост и сила на духа. Кой от тях най-бързо преминава с топката по терена? Кой от тях ще успее да вкара дузпа на професионален вратар и кои трима ще свалят футболните екипи и ще се разделят с надеждата да изиграят Стоичков?

Авторският риалити формат е началото на творческия процес за биографичната лента „Стоичков – Филмът“, чиято премиера предстои през 2027 г. Проектът е подкрепен от Winbet.

