Този петък своя кулинарен талант в кухнята ще покаже „повелителят на Блатото“ от „Игри на волята“ Недялко Дочев-Дечката. Той ще посрещне гостите в родния си Пловдив и ще напазарува продуктите за своята вечеря от един от най-емблематичните пазари на града – а именно т.нар. Четвъртък пазар.

Японски кулинарни изкушения от Мая Пауновска в „Черешката на тортата“

Дечо ще заложи на по-семпло, но апетитно меню и ще подготви за гостите ястия, които самият той често обича да си хапва: витаминозна салата, крехки ребърца, домашен хляб, палачинки, пълнени с печени тиквички, крема сирене и чушки, люти чушлета, пълнени със сирене и увити в бекон, а десертът е изкушаваща „есенна трилогия“ с три вида крем. Негов помощник в кухнята ще бъде любимата му жена.

Златна вечеря в стил Луи XIV със семейни специалитети от Беба от Big Brother в „Черешката на тортата“

Гостите и зрителите ще имат възможността да видят богатата колекция от китари, които Дечо събира от малък, а също и любимите му манга заглавия.

Каква сантиментална изненада е подготвил Дечо за гостите, как ще оценят представянето му и кой ще грабне плакет на шеф Манчев тази седмица, гледайте тази вечер от 20.00 ч. по NOVA.

Всичко за „Черешката на тортата“ можете да откриете на сайта на предаването, както и на официалната му Facebook страница. Eпизодите от новия сезон на кулинарното риалити можете да гледате на NOVA PLAY след излъчването им в ефир.

Редактор: Боряна Димитрова