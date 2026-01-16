-
-
-
-
-
-
Елегантна музикална атмосфера ще зарадва гостите в предаването този петък от 20.00 ч. по NOVA
Този петък своя кулинарен талант в кухнята ще покаже „повелителят на Блатото“ от „Игри на волята“ Недялко Дочев-Дечката. Той ще посрещне гостите в родния си Пловдив и ще напазарува продуктите за своята вечеря от един от най-емблематичните пазари на града – а именно т.нар. Четвъртък пазар.
Японски кулинарни изкушения от Мая Пауновска в „Черешката на тортата“
Дечо ще заложи на по-семпло, но апетитно меню и ще подготви за гостите ястия, които самият той често обича да си хапва: витаминозна салата, крехки ребърца, домашен хляб, палачинки, пълнени с печени тиквички, крема сирене и чушки, люти чушлета, пълнени със сирене и увити в бекон, а десертът е изкушаваща „есенна трилогия“ с три вида крем. Негов помощник в кухнята ще бъде любимата му жена.
Златна вечеря в стил Луи XIV със семейни специалитети от Беба от Big Brother в „Черешката на тортата“
Гостите и зрителите ще имат възможността да видят богатата колекция от китари, които Дечо събира от малък, а също и любимите му манга заглавия.
Каква сантиментална изненада е подготвил Дечо за гостите, как ще оценят представянето му и кой ще грабне плакет на шеф Манчев тази седмица, гледайте тази вечер от 20.00 ч. по NOVA.
Редактор: Боряна Димитрова
