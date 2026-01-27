Вижте темите и гостите в сутрешния блок на NOVA NEWS
В сряда в "Твоят ден" ще видите:
Пикът на грипната епидемия наближава. Четири области вече са в предепидемична обстановка. Кога се очаква спад на заболеваемостта? Гост: доц. Ангел Кунчев - главен държавен здравен инспектор.
Изборните правила и честността на вота - как ще гласуваме на предстоящите избори?
Консултациите за служебен премиер вече са в ход. Какъв е конституционният сценарий, ако всички с право на поста откажат? Разговор с проф. Екатерина Михайлова.Редактор: Дарина Методиева
Последвайте ни