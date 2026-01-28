Вижте темите и гостите в сутрешния блок на NOVA NEWS
В четвъртък в "Твоят ден" ще видите:
Първо „да“ за служебен премиер. Андрей Гюров заяви, че е готов да поеме отговорността при определени условия. Какво следва оттук нататък?
Германия настоява за „Европа на две скорости“. Къде е България и как ще се отрази на нашата икономика?
Как се движат цените на основните продукти месец след влизането ни в еврозоната? Проверка на Рая Ваташка и Ути Бъчваров.
Гледайте „Твоят ден” от 9.00 до 12.00 ч. по NOVA NEWS.Редактор: Станимира Шикова
