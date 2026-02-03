-
Младата жена се нуждае от средства за спешна операция
Стаси Айви отправи призив за помощ към зрителите на NOVA. Нейна близка роднина - Росина Иванова Райкова, която е на 34 години, се бори с рак на шийката на матката. Остават четири дни до финала на кампанията за набирането на сумата, за да може жената да се подложи на операция в Турция. От клиниката там дават добри шансове за излекуване.
Стаси разказва, че след опити за забременяване, лекар открива тумора, който бил в трети стадий. След оказана подкрепа от цялото семейство, тя успява да се излекува, но за съжаление миналата година брат ѝ си отива на ранна възраст. Трагедията отново отключва процесите.
„Вече загубих едно дете. Помогнете ми да спася другото! Моля ви от сърце! Няма по-голям страх за една майка! Всяко дарение е шанс за живот. Всяко споделяне е подкрепа. Всяка подадена ръка е надежда. Моля ви, помогнете ми да запазя единствената светлина, която ми остана“, обръща се към всички майката на Роси, която преди 9 месеца погребва сина си само на 35 години, а сега се бори да спаси дъщеря си.
Ако искате да помогнете на Росина в битката с болестта, може да го направите чрез дарения в платформата pavelandreev.org ТУК или на следната дарителска сметка:
Получател: Фондация Павел Андреев
Основание: Росина Райкова
IBAN: BG73BUIN95611000742763
