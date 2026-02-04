В "Социална мрежа" на 5 февруари от 15:20 ч. очаквайте:

Нов проект подкрепя училищната среда като място на споделени ценности и стимулира инициативността на децата. Сдружението насърчава създаването на общности от проактивни и критично мислещи хора.

Анализ на добри практики и педагогически подходи от няколко европейски държави поставят фокус върху дигиталното благосъстояние на децата. Какви модели предлага докладът?

Редактор: Дарина Методиева