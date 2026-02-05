В "Социална мрежа" на 6 февруари от 15:20 ч. очаквайте:

Според експерти: След рекордния брой сделки през 2025 г. пазарът на имоти у нас навлиза в период на плато и възможен спад на цените. Идва ли краят на имотния бум?

Без да е „адски напудрено и прекалено фалшиво”: Три харизматични дами, отчаяно търсещи онлайн одобрение, енергично бият белтъци – Деси Моралес, Анна-Мария Чернева и Цвети Маринова в „Предизвиквам те...” с Деси Жаблянова

Не пропускайте "Социална мрежа" всеки делничен ден от 15:20 ч.

Редактор: Ралица Атанасова